Elections internes au PS: découvrez les nouveaux présidents des sections locales de Mons-Borinage

Ces 10 et 11 mars, les militants PS des 13 communes de Mons-Borinage étaient conviés à désigner les futurs responsables qui dirigeront les sections locales, les unions socialistes locales (USC), la Fédération PS et le PS national pour les 4 ans à venir.

Nicolas Martin et Jean-Pierre Lepine, candidats à leur réélection à la présidence et à la vice-présidence de la Fédération de Mons-Borinage, ont été reconduits avec respectivement 88,4% et 86,2% des votes.