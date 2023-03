Voici pourquoi l’affaire Gary Lineker secoue toute l’Angleterre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pas de présentateur, pas de consultants, pas de commentaires et un « Match of the Day » réduit à 20 minutes. Vite fait, bien (?) fait. À la sauvette. La BBC aurait certainement souhaité ce même traitement abrégé et exprès pour sa décision de suspendre sa star – plus de deux millions € de salaire annuel, le mieux payé à la « Beeb » – Gary Lineker.

Or c’est bien tout le contraire qui se produit : « Auntie » a momentanément bâillonné son présentateur vedette, mais elle n’a pas réussi à museler les passions, tant s’en faut. Rarement, un silence aura engendré autant de bruit. En effet, cette mesure a déchaîné un vent de rébellion à l’intérieur même de l’institution et un débat sur la place publique à l’ampleur inattendue.