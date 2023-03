Drame ce dimanche matin: plusieurs jeunes dans un état critique, leur véhicule fait un tout droit à la sortie d’autoroute, traverse la barrière de sécurité pour finir dans le canal plus de 30 mètres plus bas avant de prendre feu (photo)

L’accident s’est produit vers 6h45 ce dimanche matin, écrit Het Laatste Nieuws. Le conducteur de la voiture venait de la E17 et avait pris la sortie Haasdonk/Bazel. Au bout de cette sortie cependant, il a roulé tout droit, traversant la barrière de sécurité, pour se retrouver avec son véhicule plus de trente mètres plus bas, dans le canal. Après quoi le véhicule a pris feu.

Les trois occupants ont été transportés à l’hôpital d’Anvers grièvement blessés. Le pronostic vital de l’un d’entre eux est engagé, toujours selon nos confrères flamands.