Deux jours de consultation gratuite à la clinique St-Jean pour informer sur l’obésité: «L’obésité est une maladie, elle se traite»

Avec un peu de retard, la clinique St-Jean lance sa campagne de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale de l’Obésité (4 mars). Les 14 (entre 9h et 12h) et 15 mars (entre 14h et 17h30), des consultations gratuites sont organisées à la nouvelle polyclinique (route 780) à Bruxelles.