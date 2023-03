Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un important déploiement des forces de l’ordre avait bloqué la rue Paul Tassart, ce samedi soir, à Fleurus : un homme né en 1949 s’était en effet retranché chez lui, en menaçant de « tout faire sauter » !

F.Vanhove

Les accès de la rue avaient été fermés et tout un quartier était mis en émoi. Le forcené, âgé de 74 ans, n’avait jamais posé le moindre problème jusque-là, et on nous confirme qu’il n’était effectivement pas connu des autorités avant ce samedi soir.

L’homme, ancien gendarme, avait visiblement bu plus que de raison ce samedi, avant de littéralement « péter un câble ».