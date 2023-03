Soupçons de triche dans «The Voice» sur TF1: la production doit intervenir après une demande d'Amel Bent, «c’est pas bien ce que t’as fait! »

Voilà un candidat qui a déchaîné les passions, lors de la troisième session d’auditions à l’aveugle de « The Voice », diffusée ce samedi 11 mars sur TF1. Alors qu’il tentait sa chance pour la seconde fois, deux ans après un échec, Lummen Nae a fait des étincelles sur la scène du télécrochet, avec sa reprise du tube « Crazy », de Gnarls Barkley. Amel Bent, Zazie, Vianney, mais aussi Bigflo et Oli se sont retournés sur sa prestation, avant de se lancer dans un véritable bras de fer, chacun tentant de le convaincre de rejoindre son équipe. Complètement éblouis par la voix du jeune homme de 27 ans, les coachs ont enchaîné les compliments, évoquant un don indéniable, de la grâce, de la puissance, et un charisme de « tueur ».

Visiblement tiraillé, le talent avait du mal à faire son choix, même s’il indiquait avoir restreint son hésitation à Amel, qui lui avait déjà lancé, « C’est toi que j’attendais », et un Vianney plus que motivé. « Mon style musical se dirige plus vers Amel. (…) Mais j’ai l’impression qu’avec Vianney, il y a une sorte de risque » a expliqué le candidat, donnant l’occasion à Vianney de tenter un petit forcing. « Moi, j’ai compris une chose. Tu m’as tendu une main, je te la serre mon vieux » a lancé l’interprète de « Je m’en vais », avant de se lever et d’avancer vers la scène. Entraîné par l’enthousiasme du coach, Lummen Nae a accepté cette poignée de main, annonçant à demi-mot : « Allez, je choisis Vianney. » Prise de court ace à cet enchaînement, l’interprète de « Ma philosophie » a réprimandé son rival : « Non, t’as pas le droit de faire ça ! (…) Ça, c’est pas bien, ce que t’as fait. » Même en coulisses, les proches de celui dont le nom de scène est une anagramme de son prénom, Emmanuel, étaient sous le choc : « Il a un peu volé hein… »