Le retour gagnant de Maëlle, ancienne gagnante de The Voice: «Je veux être pleinement libre!»

Quand on parle de soi dans ses chansons, on y réfléchit à deux fois ?

La jeune artiste au visage angélique revient plus affirmée aux commandes de sa musique et de ses textes, forcément plus intimes. Et le titre « Flash » est de très bon augure… Maëlle a entamé la création de son 2e album (prévu pour la fin de l’été) il y a deux ans, en plein confinement, par ce 1er single, « Flash », aux couleurs électro-pop, qui évoque une rupture amoureuse. « Je l’ai écrite alors que je sortais d’une rupture qui m’avait impactée, c’était la première fois que j’écrivais sur ce sujet. J’avais envie que cet album soit personnel », nous confie-t-elle en exclusivité.

Ah c’est vrai que je n’ai pas pensé à si dans un an si je n’allais pas être gênée sur certains trucs ! (rire) Le stress ! Non, parce que c’était vraiment important pour moi de dire ce que je ressentais. Du coup, je n’ai aucune crainte, j’assume pleinement quand je me mets à nu. J’ai eu trop ce défaut et cet ego d’avoir de la fierté mal placée. Un artiste est obligé de parler de lui, d’exposer ses sentiments et d’accepter sa vulnérabilité.

C’est peut-être de l’ego sur mes sentiments. Je n’exprime pas facilement vraiment ce que je ressens, j’ai toujours été un peu gênée de montrer mes réels sentiments. Et ça m’a amené plus de regrets qu’autre chose. Je faisais ça pour me protéger mais au final ça m’a plus affectée. Je veux être pleinement libre, consciente et assumer mes sentiments.

Est-ce que vous avez l’impression qu’on ne vous connaît pas bien, malgré votre succès juste après « The Voice » ?

Oui, j’ai vachement ressenti ça ces 2-3 dernières années. Je n’avais pas vraiment parlé de moi et pas vraiment exposé ce qui m’importait. Je voulais donc affirmer ma liberté en tant que femme et que jeune de 22 ans. J’ai gagné de « The Voice » à 17 ans et je me suis retrouvée sous une lumière très belle mais déroutante, alors que j’étais encore au lycée. Calogero a été là pour m’aider. Si j’avais dû écrire et composer alors mon album toute seule, ça aurait été trop, je ne me sentais pas du tout prête.

Quatre ans plus tard, vous êtes plus mature, plus à l’aise dans le monde de la musique, les Enfoirés vous ont adoptée. Qu’est-ce qui reste difficile à gérer ?

La chose la plus difficile, c’est la phase d’ombre. Quand on est en phase de création, beaucoup de gens demandent : « Qu’est-ce qu’elle devient ? Elle a arrêté la musique ? » C’est ça le plus dur, parce que, de notre côté, on crée secrètement des choses. Être toute seule face à moi-même en studio à me demander si les gens vont aimer, c’est dur.

Est-ce qu’il y une crainte aussi d’être oubliée du public ?