Plus de 3.000 automobilistes flashés le 11 février: «Ce radar préventif sur la N98 n’avait aucun sens!», juge Benoît Godart

La polémique ne fait qu’enfler au fil des jours ! Le samedi 11 février dernier, la Région wallonne, et plus précisément son district de Spy, a décidé de placer un radar sur la Nationale 98 entre Sambreville et Ligny. De 90 km/h en temps normal, la limitation de cette Nationale allait donc passer, tout d’un coup, à… 50 km/h. Raison invoquée : des travaux de réaménagement de la voirie allaient être menés… dans plusieurs jours ! « Les travaux n’avaient pas encore commencé le samedi 11 février, mais nous avions décidé de préventivement limiter la vitesse à 50km/h sur cette route », nous précise-t-on du côté de la police. « C’était donc normal de ne pas apercevoir de panneaux annonçant le début et la fin des travaux. Ils ont eu lieu les 22 et 23 février. Nous avons barré la route avec la signalisation adéquate ces deux jours-là également ».

Les travaux n’ont donc duré que deux jours. Et une limitation de vitesse a été mise en place « préventivement »... 11 jours avant leur début ! Pour Benoît Godart, le Porte-parole « sécurité routière » et « mobilité » de l’institut Vias, c’est complètement contre-productif. Lui qui est généralement et logiquement assez sévère par rapport aux personnes ne respectant pas les limitations de vitesse, dans ce cas précis, il se montre assez perplexe !