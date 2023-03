«L’occasion de sortir et de ne pas se morfondre à la maison»: Jeff va à Disneyland tous les jours pendant 8 ans et bat un record du monde, «ça me revenait à 3 euros par jour» (vidéo)

Jeff Reitz est un passionné de Disney… Les films, les personnages, les goodies… Mais surtout le parc d’attractions Disneyland d’Anaheim, en Californie, où tout cet univers est réuni en un seul lieu.

Comme l’écrit L’Union, le Californien raconte y être allé 2 995 jours d’affilée, après avoir reçu un pass annuel offert par ses proches. Il était alors au chômage : c’était ainsi l’occasion « de sortir et de ne pas se morfondre à la maison ». Il s’est ensuite rendu chaque jour à Disneyland, même après avoir retrouvé du travail, entre 2012 et 2020. « Ça me revenait à 3,5 dollars (un peu plus de 3 euros, ndlr) par jour » avec son pass, dit-il.