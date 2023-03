Accident mortel durant la nuit à Lierneux: la victime, une dame de 43 ans, n’a été découverte que ce dimanche matin

Lire aussi Le palais de justice de Verviers a ouvert ses portes… tant bien que mal

Le parquet de Liège a envoyé un expert automobile sur place.

« On ne m’a pas averti officiellement, je l’ai appris par la rumeur publique ce dimanche matin », nous explique le bourgmestre de Lierneux André Samray. « Je me suis rendu sur les lieux. Il s’agit du troncon entre Regné et Lierneux, presque sur site des Longs Sarts. Il n’y a pas de maison, on est en pleine nature. Et le virage où ça s’est produit est assez dangereux et surprenant par la même occasion. »

André Samray. - D.R.

Pour une raison inconnue, la dame a perdu le contrôle de son véhicule qui a atterri dans une petite sapinière.

La victime habitait Lierneux et travaillait à l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles, située rue Devant la Vaux à Lierneux.