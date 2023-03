Short-track: Hanne et Stijn Desmet devront trouver refuge ailleurs

C’est, en substance, ce qu’on leur a fait comprendre, cette semaine, à Séoul, lors des Mondiaux de la discipline, où Stijn a conquis une médaille d’argent sur 1.000 m et Hanne a loupé de 4 millièmes une médaille de bronze sur 1.500 m, les deux terminant également 4es en relais mixte en compagnie de Tineke den Dulk et Ward Pétré.

On appelle ça la rançon du succès… Partis depuis 2019 s’entraîner aux Pays-Bas avec l’équipe nationale néerlandaise de short-track à Heerenveen et devenus, au fil des ans, des vrais adversaires en compétition autant que des équipiers à l’entraînement, avec, cette saison, de nombreuses performances de premier plan, Hanne et Stijn Desmet devront sans doute trouver dès la saison prochaine un autre endroit pour poursuivre leur carrière.

« J’étais en super forme sur le plan physique mais pas prête mentalement, ce qui m’a fait prendre des mauvais choix à des moments cruciaux dans mes courses », dit, franchement déçue, Hanne Desmet, médaillée de bronze l’an dernier aux JO de Pékin et sacrée championne d’Europe cette saison sur 1.000 m, et qui était venue en Corée du Sud pour remporter l’or. « En arrivant à Séoul, lundi dernier, les « team managers » des équipes belges et néerlandaises nous ont fait savoir que si l’encadrement médical et matériel allait rester le même que d’habitude, le coaching allait être scindé durant les Mondiaux et que nous n’allions plus devoir nous reposer sur Annie Serrat. C’est quelque chose que l’on n’avait pas vu arriver… »