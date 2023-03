«Jardin-Habitation-Entreprise nature admise»: appel aux participants privés à Liège

– Restauration d’anciens vergers (Favechamps, Fabry, Filles de la Croix, Jupille, Rocourt, Fayembois, Chartreuse) avec des variétés anciennes et locales avec la collaboration de l’école d’horticulture et du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W).

– Fauchage tardif dans certains parcs et certains bords de route, en permettant aux plantes de croître, de fleurir et de produire des graines et en attirant les insectes butineurs à la recherche de pollen et de nectar.

– Restauration de mares traditionnelles dans certains espaces verts (Favechamp, Chartreuse) et plus spécifiques, notamment pour les crapauds calamites (Bufo calamita).

– Lancement d’un projet ambitieux, le plan Canopée, visant la plantation de 24.000 arbres d’ici 2030 afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains, tout en favorisant la biodiversité.

– Lancement d’un appel à projets visant la plantation en façade auprès des Liégeoises et Liégeois, avec un budget alloué pour réaliser progressivement les projets retenus.

Les espaces privés concernés

Mais, à Liège, les jardins et espaces verts privés représentent, également, une grande superficie du territoire communal. Il faut donc les préserver et les améliorer pour y accueillir plus de nature. Le bâti, sur le balcon, la façade ou la toiture, peut aussi accueillir de la végétation, des nichoirs et autres petits aménagements de manière à favoriser la biodiversité et participer ainsi à ce réseau de nature dite urbaine.

Comme tout jardin, tout espace vert ou tout bâtiment peut favoriser la nature et la biodiversité, tout le monde peut donc participer et s’engager, en tant qu’habitant ou en tant qu’entreprise, à prendre quelques actions, comme : fleurir un balcon, des jardinières, un jardin, un espace vert, n’utiliser aucun pesticide, favoriser les plantes indigènes dans les jardinières, les haies, les parterres ou les zones de pré fleuri,

s’informer sur les plantes invasives, laisser une zone de son terrain plus sauvage, etc.

Une charte élaborée

Une charte a été élaborée pour rassembler toutes les actions visant les objectifs de végétalisation et de protection de biodiversité menées par les citoyens, les associations et les entreprises sur le domaine privé.