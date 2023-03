«C’est le piège dans lequel Pierre Palmade est tombé»: en sevrage depuis quelques mois, Jean-Marie Bigard se confie sur ses addictions (vidéo)

C’est dans le but de faire de la prévention que Jean-Marie Bigard a décidé de parler ouvertement de ses addictions, ce samedi 11 mars, alors qu’il était invité sur le plateau de « TPMP People », sur C8. Interrogé par Mathieu Delormeau, l’humoriste a confié avoir arrêté l’alcool le 18 octobre dernier. « Je tiens bien le coup et je ne souffre pas. Et mon conseil à tous ceux qui veulent se libérer, que ce soit du vin, du pétard, ou de la cocaïne, (…) le mieux c’est zéro, d’un coup ! » a-t-il affirmé, précisant qu’il avait reçu énormément de soutien de la part de son épouse, Lola Marois. Particulièrement touché par l’alcool, il avait confié avoir consommé jusqu’à cinq bouteilles de vin par jour, mais aussi avoir participé à des « soirées cocaïne ». « C’est-à-dire qu’il y a eu une période où tu sortais le soir à 4 heures du matin, avec la mâchoire chargée, en disant : ’C’est où l’after ?’ Et puis tu te couchais vers 14 heures. » a-t-il raconté, précisant que ce genre d’excès remontait à plus de 25 ans. « La cocaïne ce n’est pas une dépendance physique, (…) mais l’héroïne, c’est terrifiant, parce que tu ne peux pas survivre sans. Donc t’es prêt à tout. Pour une période de dépendance courte, après tu n’es plus que dépendant. » a-t-il tenu à ajouter, souhaitant insister sur les conséquences lourdes de ce genre de consommation.

Plus tard dans la séquence, qui était consacrée aux dérives de l’addiction, Mathieu Delormeau a tenu à revenir sur l’affaire Pierre Palmade. « Au début c’est festif, et après c’est triste ? » a interrogé l’animateur. « C’est extrêmement festif au début. C’est-à-dire, t’es un peu trop bourré, et après t’es plus bourré… » a enchaîné Bigard, ajoutant que c’était le piège dans lequel le comédien dans la tourmente est tombé. « On s’est tous bien amusés (…), puis t’as celui qui continue. Donc Pierre était plutôt dans la deuxième catégorie. » a-t-il livré, « C’est une friandise qui te permet de faire plus, de ne pas être bourré, tout en picolant, donc ça a été festif pour énormément de gens dans le métier. » Avant de conclure, Jean-Marie Bigard a évoqué avoir essayé de discuter avec Pierre Palmade de ses problèmes d’addictions, mais sans succès, bien avant l’accident survenu le mois dernier, alors qu’il était sous l’influence de la cocaïne. « Ça me remue depuis le début de cette affaire (…), parce que j’ai été trop proche de Pierre et que cette chute dans le vide… De l’extérieur, tu vois un pote qui tombe dans le vide, et tu peux rien faire, tu peux pas te mettre en dessous, tu peux pas le rattraper. » a-t-il confié, même s’il a rappelé ne plus être en contact depuis quelques années.