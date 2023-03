Suppression de 400 places de parking gratuites derrière la gare de Charleroi: tous les partis traditionnels ont validé le projet à un moment ou à un autre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’annonce de la suppression de plus de 400 places de parking gratuites à l’arrière de la gare, pour créer un échangeur avec l’A503 voisine, a eu l’effet d’une bombe pour nombre de travailleurs du centre-ville ou navetteurs. Beaucoup craignent également le pire au niveau du trafic ville basse mercredi, jour d’entrée en vigueur de l’interdiction de stationner.

Dans ce contexte, le ministre wallon Philippe Henry et l’échevin carolo Xavier Desgain, tous deux élus Ecolo en charge de la Mobilité, sont la cible de nombreuses critiques. C’est à eux qu’il revient de mettre le plan en application. Et force est de constater qu’aucune solution bis n’a été pensée, que la communication vis-à-vis des usagers s’est voulue tardive et discrète, etc. Cela dit, si la mise en oeuvre est fortement criticable et critiquée, ils n’ont pas été les seuls à penser ce projet.