Jeanne Dardenne a soufflé ses 102 bougies au home La Solidarité à Lessines

La centenaire est née le 6 mars 1921 à Sterpenich, à la frontière belgo-luxembourgeoise. Elle a épousé un militaire en 1942 et ils ont eu une fille, Liliane, en 1944. Jeanne était couturière. Ils sont partis en Allemagne après la guerre et sont revenus en Belgique, à Bruxelles, en 59. En 1994, Jeanne perd son mari. Et c’est en 2010 qu’elle entre au home La Solidarité à Lessines.

Ce lundi 6 mars, un moment de convivialité était organisé en son honneur au sein de la maison de repos. « Nous avions prévu un après-midi en son honneur, avec un grand gâteau, en compagnie de sa fille et de son beau-fils, de quelques résidents du home ainsi que des membres du personnel. Marianne, Lessinoise, est venue assurer l’ambiance musicale avec son accordéon. Jeanne Dardenne est dans le service des personnes confuses. Régulièrement, un chiot vient dire bonjour aux résidents et Jeanne apprécie sa présence », confie une infirmière.