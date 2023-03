Pour la première fois, le fils de Claude François parle de sa sœur belge: «Mon père n’est pas Dutroux… il avait tout lieu de croire que la mère de Julie était beaucoup plus vieille…» (vidéo)

Samedi, cela a fait quarante-cinq ans que Claude François est mort d’une électrocution dans sa salle de bain. Pour ses fans, c’était un séisme dont certains ne s’en sont pas remis. Depuis, beaucoup de détails de la vie de la vedette française sont sortis dans la presse. Des détails pas toujours roses puisqu’on souligne, notamment, son goût prononcé pour les jeunes femmes. « Les jeunes filles », affirment bon nombre de médias. Il y a quelques années, on avait ainsi appris que Claude François avait eu une fille avec Fabienne, une jeune Belge. En février 2018, nous avions retrouvé sa fille, Julie Bocquet qui était alors âgée de 40 ans. « Ma mère et Claude ont entretenu un type de relation suivie d’une dizaine de rencontres entre 1976 et 1977 », nous expliquait-elle. « Elle était trop jeune et ses parents n’acceptaient qu’elle aille le voir que de temps à autre, sans se douter une seule seconde que leur fille pourrait vivre une relation amoureuse avec une vedette… » Lire aussi retrouve-la-fille-cachee-de-claude-francois-elle-est-belge Fabienne a su très tard qu’elle était enceinte. « Elle avait gardé son secret. Ses parents n’étaient pas au courant qu’elle devait accoucher. Lorsqu’elle a ressenti des contractions, sa sœur est allée réveiller les parents. Ils ont téléphoné au médecin de famille. Il a dit : ‘Madame, Monsieur, votre fille va donner naissance.’ Et il a conduit ma mère à l’hôpital. L’accouchement a duré quelques heures. Et pendant ce temps, son père et le gynécologue de sa mère Guy Onghena ont réfléchi et discuté que la meilleure solution serait une adoption immédiate. Elle avait 15 ans ».

« J’ai parlé à la maman » Pour la première fois, Claude François Junior, le fils de la vedette a accepté de parler de cette histoire. Il a répondu en direct téléphonique à Matthieu Delormeau qui animait TPMP People, samedi. « Elle avait effectivement 15 ans quand elle a accouché. Je ne me suis jamais exprimé là-dessus à la télévision et je ne vais pas le faire par téléphone car cette histoire est compliquée. Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai parlé à la maman et j’ai compris que Julie était en réalité une femme fragile. Que c’était délicat pour moi d’entrer en contact avec elle. En gros, on peut dire que c’était un manque de vigilance. Je peux vous assurer que mon père ne connaissait pas l’âge de sa maman quand il l’a rencontrée. Elle était formée, elle parlait quatre langues… il avait tout lieu de croire qu’elle était beaucoup plus vieille de ce qu’elle était en réalité ».

« Mais tu es folle, tu veux que je finisse en taule ? » « Un jour, elle lui a donné son âge », poursuit Claude François Junior. « Elle lui a demandé : ‘Tu crois que j’ai quel âge ?’Quand elle lui a dit, ‘J’ai 15 ans’, c’est elle qui me le dit, il est devenu blême et lui a dit, ’Mais tu es folle, tu veux que je finisse en taule ?’ Elle est flamande. La taule, elle ne savait pas ce que cela voulait dire. C’est de l’argot français. Quand elle raconte cela, ça ne s’invente pas ». Il précise qu’il n’a jamais vu sa sœur belge. « Je l’ai eue au téléphone ».