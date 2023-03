«Mon fils a perdu son père Fred Cicero et, en partie, sa mère»: Pasqualina Salandra, victime de Strépy, se livre pour la première fois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a un an, Pasqualina Salandra participait pour la première fois au ramassage de Strépy avec son compagnon, Fred Cicero. Lorsque la voiture percute la foule, sa famille se brise, son monde bascule. Elle est grièvement blessée. Fred perd la vie.

Il avait 43 ans, était le sous-directeur de l’école du Sacré-Coeur, à Frameries, et le directeur technique du club de foot de Manage. Mais, surtout, un père aimant et un ami fidèle. « Les gens l’appréciaient énormément. Que ce soit au travail ou au football, il voulait toujours évoluer et il y arrivait. Il s’est battu pour arriver là et il avait encore tant de chose à faire. Malheureusement, il n’a pas fait un orphelin, il en a fait des centaines, » confie Pasqualina. « Il est parti avec ses copains, Salvatore Imperiale, sa sœur et son beau-frère. Nos amis. »