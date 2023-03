Enquête pour corruption au Parlement européen: le patron mondial des syndicats démis de ses fonctions

Le Conseil général de la CSI (ITUC selon le sigle anglais) a « décidé que Luca Visentini n’avait plus sa confiance en tant que secrétaire général », et un « Congrès mondial extraordinaire » sera organisé « dès que possible en vue d’élire un nouveau secrétaire général », précise le communiqué.

« Les événements des derniers mois ont considérablement nui à la réputation de la CSI. Des leçons importantes ont été tirées (…) Nous sommes déterminés à protéger la CSI de toute forme d’influence indue, et même de tout soupçon d’influence », a commenté Akiko Gono, le président de l’organisation.