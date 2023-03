VIVA Cruises se lance dans les croisières fluviales pour les francophones: nous avons testé le concept!

Les prochaines croisières avec un encadrement francophone

Par la rédaction

Le Rhin vers Hoorn (1-8 avril). Croisière de Düsseldorf vers Amsterdam et Hoorn (le lac IJssel), et escales à Rotterdam, Bruxelles, Anvers et Nimègue. Une autre façon de découvrir la Flandre et les Pays-Bas.

Métropoles du Danube (25 mai-1 juin). Navigation sur l’emblématique Danube au départ de Vienne, direction Hongrie (Esztergom, Budapest), Slovaquie (Bratislava) en terminant en Autriche (Krems, Linz et Engelhartszell).

Le Rhin vers l’Alsace (10-17 juin ou 12-19 août). Croisière sur le Rhin ‘romantique’ au départ de Düsseldorf, avec des arrêts à Coblence, Boppard, Mayence, Spire et Rüdesheim. L’escale à Strasbourg permet de faire connaissance avec la culture alsacienne.

Découverte de l’IJsselmeer (2-9 septembre). Cette croisière fait découvrir Amsterdam et le plus grand lac d’eau douce au Pays-Bas, avec une visite à Hoorn, un petit port de pêche et de plaisance merveilleux. La croisière continue à travers les Pays-Bas et la Belgique, avec la visite de Rotterdam, Anvers, Gand et Nimègue.

La Moselle et ses trésors (24-28 septembre). Croisière de quatre nuits sur une des plus belles rivières d’Europe, au départ de Coblence. Châteaux et villages au milieu des vignobles.

Panorama du Rhône (7-14 octobre). Croisière au cœur des vignes, dans la période la plus belle : températures agréables, les superbes couleurs de l’automne… Visite de Châteauneuf-du-Pape, Avignon, Arles, Viviers, Tournus, Mâcon et évidemment la capitale de la gastronomie française, Lyon.

Croisière de l’Avent sur le Rhin (4-7 décembre). Mini-croisière au départ de Düsseldorf, avec les villes de Coblence, Bonn et Cologne qui se préparent pour les fêtes de fin d’année.