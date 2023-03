Guerre en Ukraine: l’Ukraine veut «gagner du temps» à Bakhmout face à l’avancée russe

« Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves et lancer une contre-offensive, qui n’est pas loin », a-t-il encore dit, cité samedi par le service de presse de l’armée, sans donner plus de précisions sur cet assaut potentiel.

Si les observateurs doutent de l’importance stratégique de Bakhmout en elle-même, cette bataille – la plus longue depuis le début de l’offensive russe il y a plus d’un an – a acquis une valeur symbolique, tant pour Kiev que pour Moscou, qui voudrait obtenir là une victoire après plusieurs revers humiliants.