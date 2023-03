Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il était environ 4h45 ce dimanche matin quand plusieurs dizaines de personnes, dont une douzaine de gilles de la société Les Indépendants se sont présentées au domicile de Jacques Gobert, à Strépy-Bracquegnies.

Après avoir commencé à s’habiller dès 3h30, le bourgmestre de La Louvière était fin prêt pour ce moment qu’il attendait depuis plusieurs années. Il s’est levé avec une petite appréhension : « Les jours qui ont précédé ont été particulièrement stressants, pour de nombreuses raisons. D’une part, on ne peut pas oublier ce qui s’est passé l’année dernière. D’autre part, il y a quand même une petite inquiétude quant à ma capacité à tenir physiquement, parce que les soumonces sont déjà éprouvantes, alors le carnaval… Mais je commence à sentir un relâchement », nous confie-t-il en début de ramassage.

de videos

L’émotion était intense lorsque Les Indépendants se sont présentés à sa porte : « C’est un moment chaleureux et fusionnel, quand les gens qui font le même ramassage que vous arrivent, avec le fifre et les feux de Bengale. C’est là qu’on sent la ferveur des personnes qui font le carnaval. »