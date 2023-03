« C’est que je suis encore fraîche » : accusée par des internautes d’avoir « cédé » à la chirurgie esthétique, Alexandra Lamy fait une mise au point

C’est une chanson qu’on connaît bien, les célébrités féminines sont souvent invitées à se justifier sur leur recours à la chirurgie esthétique. Et si certaines préfèrent ignorer ce genre de demandes, comme Khloe Kardashian, d’autres n’hésitent jamais à envoyer bouler les curieux avec véhémence, à la manière de Madonna. Ce week-end, c’est Alexandra Lamy qui a, à son tour, été interpellée par plusieurs internautes qui commentaient son apparence physique. Publiant une photo de l’actrice, prise le 6 mars dernier, lors de l’avant-première de son nouveau film, « La Chambre des merveilles », une utilisatrice de Twitter a affirmé ne pas reconnaître l’actrice. « Après un passage chez le coiffeur et mon chirurgien esthétique, me voici » a-t-elle écrit en légende du cliché, sur Twitter. « J'aime beaucoup Alexandra Lamy (…). Simplement déçue qu'elle ait cédée à la chirurgie esthétique... Je l'ai vue à la télé récemment. Elle était très belle, mais n'était plus elle-même physiquement. Si son nom n'avait pas été cité, je ne l'aurais jamais reconnue. » a ensuite précisé cette twittos remontée, expliquant son geste aux autres internautes.

Lire aussi «Vous ne briserez pas mon âme»: critiquée sur son physique aux Grammy Awards, Madonna répond à ses détracteurs

Tombant sur le tweet en question, l’ex-star d’« Un gars, une fille » a décidé de se poser un instant, afin de répondre à cet avis contrarié. Dans un style beaucoup plus détendu que Madonna, c’est avec humour qu’elle a choisi de s’exprimer. « Non non, je n’ai pas eu recours à la chirurgie esthétique, c’est bon signe, c’est que je suis encore fraîche » a-t-elle lancé, citant la publication de l’internaute. Une réponse classe qui a séduit de nombreux twittos qui n’ont pas hésité à montrer leur soutien, avec un ‘j’aime’ ou un retweet. « Vous êtes magnifique !! Et quelle indignité aujourd’hui de devoir se justifier sur tout » a notamment souligné Mathieu Delormeau.

Lire aussi Grande réunion de famille: Alexandra Lamy, sa soeur Audrey et sa fille Chloé Jouannet bientôt réunies dans une série!