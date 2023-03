Luingne: un dimanche de marche dédié à Alfred Gadenne

Ce dimanche, le Jogging Club de Luingne organisait sa 5ème marche ADEPS. Le club met un point d’honneur à proposer des activités jogging, mais aussi de marche ! Et par ce biais, de sensibiliser de nouvelles personnes à la pratique de la marche.

C’est pourquoi il existe plusieurs parcours (5km – 10km – 15km – 20km) à emprunter durant cette marche ADEPS. Ce dimanche, l’association espérait, comme les années précédentes, emmener entre 500 et 600 marcheurs sur leurs parcours. « On propose un parcours allant jusqu’à Dottignies, en longeant la Flandres et passant par Tombroek. Nous sommes obligés de proposer au minimum 5, 10 et 20 kilomètres. Mais les 15km fonctionnent assez bien car les 20km, c’est un peu long et les 10km sont parfois courts pour les personnes qui aiment marcher », explique Robert Duponcheel, président du club. Toutefois, c’est habituellement le parcours des 10km qui voit passer le plus de marcheurs. Les trois plus grandes distances se font en fait sur le même parcours. Le plus petit, quant à lui, suit une autre boucle qui lui est propre.