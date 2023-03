Plus de 4 millions€ pour la société du Logement de Herstal qui devra créer des logements destinés aux personnes en perte d’autonomie

Suite à un appel à projets lancé en avril dernier, sept opérateurs répondant aux critères d’attribution ont ainsi été désignés. Et parmi eux, on retrouve pour notre région liégeoise, la Société Régionale du Logement de Herstal, qui bénéficiera d’exactement 4.371.407 euros.

Elle a désormais -tout comme les six autres dossiers retenus, pour mission de « mettre sur pied ces futurs logements de manière à ce qu’ils soient équipés des dernières technologies permettant aux personnes en perte d’autonomie d’y vivre en toute sérénité. Une personne référente d’aide et de soutien sera aussi désignée pour chaque projet d’habitat afin de veiller aux bien-être des occupants », explique le Gouvernement wallon dans un communiqué.

Et de préciser que « pour atteindre l’objectif initial de 135 logements, un second appel à projets sera relancé prochainement pour également installer ce type d’habitat en Province du Luxembourg et dans le centre de Liège et couvrir ainsi l’entièreté de la Wallonie. Un montant total de près de 41 millions d’euros a été dégagé pour mener à bien ce projet du Plan de relance ».