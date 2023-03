Oscars 2023: après la gifle de Will Smith, que prévoit l’Académie pour éviter tout incident?

Il y a presque un an, lors de la 94e cérémonie des Oscars, Will Smith avait secoué Hollywood, en assénant la blague la plus tristement célèbre de ces dernières années. Vexé par une blague Chris Rock à l’encontre de son épouse, Jada Pinkett Smith, l’acteur s’était précipité sur scène et avait agressé l’humoriste, face à une salle complètement médusée. À l’époque, plusieurs observateurs s’étaient demandé comment un tel geste avait pu se produire, sans interruption, d’autant que la star de « Bad Boys » avait ensuite pu se rasseoir à sa place, sans être escorté à l’extérieur. Plus tard dans la même soirée, il avait même reçu sa première statuette, pour son rôle dans « King Richard ».

Cette année, l’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui organise l’événement, veut à tout prix éviter une redite de cette séquence qui lui a fait beaucoup de mal. « Depuis l’an dernier, nous avons ouvert nos esprits à toutes les choses qui peuvent arriver aux Oscars. Nous avons formé une équipe de crise, chose que nous n’avions jamais eue auparavant. » a assuré Bill Kramer, nouveau directeur de l’Académie. Il précise que plusieurs autres mesures ont été mises en place, selon les différents scénarios que la cellule a pu anticiper.