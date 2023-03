Scandaleux dans le train Maastricht-Liège: une étudiante liégeoise subit, durant plusieurs minutes, les crachats d’adolescents, «un comportement intolérable!» (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi dernier, une étudiante liégeoise d’une vingtaine d’années a essuyé, sans broncher et durant d’interminables minutes, les crachats d’un groupe d’adolescents, tous âgés d’une quinzaine d’années, alors qu’elle se trouvait dans le train Maastricht-Liège. Insoutenable. Inadmissible.

Le train Maastricht/Liège-Guillemins. - Thomas Van Ass

« Je suis Liégeoise et j’effectue mes études à Maastricht », détaille la jeune femme, qui préfère témoigner anonymement. « Jeudi, vers 21 heures, j’ai pris le train à Maastricht Randwijck pour revenir chez moi, à Liège. Je suis montée dans un wagon à l’avant du train. Au milieu de la voiture se trouvait un petit groupe d’adolescents qui faisait beaucoup de bruit et qui rigolait. Ils parlaient en néerlandais. Je m’en suis éloignée et je me suis assise sur un siège près de la porte du wagon. »