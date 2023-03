Stéphane Breda après la défaite du Standard au FC Bruges: «La faute qui amène le 2e but brugeois n’est pas évidente»

Les regards de notre consultant arbitrage Stéphane Breda se sont focalisés sur trois phases à l‘occasion du duel entre « Blauw en Zwart » et « Rouches » sur la pelouse de Jan Breydel Stadion.

85e : coup-franc pour faute de Zinckernagel sur Odoi. « J’avoue que je n’ai pas vu grand-chose de fautif sur cette action. Le seul doute que j’ai, c’est que je ne vois pas pour quelle raison Odoi tombe alors qu’il a déjà donné le ballon. Son geste n’a pas été entravé, est-il touché au talon ? En tout cas, je ne le vois pas. Et c’est vrai que M. Visser met un temps très long pour revenir à la faute mais il faut savoir que c’est toujours possible tant qu’il n’a pas donné du bras le signe de l’avantage. On ne peut considérer que Lang, barré par deux défenseurs, ait vraiment exploité cet avantage. Mais c’est vrai que M. Visser aurait pu siffler plus tôt. »