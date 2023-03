Tadej Pogacar a frappé très fort en remportant Paris-Nice: «L’attaque est la meilleure défense…»

Abordant la dernière étape avec une avance de 12 et 58 secondes sur David Gaudu et Jonas Vingegaard dimanche, le Slovène de la formation UAE Team Emirates a placé une accélération à 18 km de l’arrivée pour aller s’imposer en solitaire sur la promenade des Anglais.

« Je n’avais jamais participé à Paris-Nice avant, mais là j’étais très bon sur les premières courses de la saison, et cela faisait partie de mes rêves de remporter un jour Paris-Nice », a déclaré Pogacar aux organisateurs. « Alors je suis très content. On dit que l’attaque est la meilleure défense. Je connais très bien toutes ces routes, je les ai beaucoup pratiquées à l’entraînement. Je savais exactement comment m’y prendre pour me retrouver en tête au col d’Eze, j’ai très bien calculé. C’est assez spécial de se retrouver avec Gaudu et Vingegaard, ce sont tous les deux de grands coureurs. Maintenant, même si je ne remporte plus une seule course de la saison, c’est déjà pas si mal », a jouté le Slovène, qui était arrivé en France fort de ses victoires dans la Jaen Paraiso Interior et le Tour d’Andalousie, ses deux premières courses de l’année.