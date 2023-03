À Seraing, «L’affaire des maillots» a tout éclipsé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dès la montée des deux formations sur la pelouse, c’est la stupeur. Seraing et l’Antwerp jouent tous les deux en rouge et noir ! Vareuse noir et bleu très sombre, short rouge, bas rouges pour les visiteurs, maillot rouge et noir, short noir, bas rouges coté local. Comment M.Laforge, l’arbitre a-t-il pu laisser la rencontre débuter alors qu’indiscutablement, cela prêtait à confusion. Les fautifs ? Les Anversois, qui durant la semaine, avaient renseigné une livrée bleu.