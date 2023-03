Ronny Deila recadre Noah Ohio après la défaite du Standard à Bruges: «J’espère que c’est la dernière fois»

Ronny Deila, quelle est votre analyse de cette défaite du Standard à Bruges ? Nous sommes déçus, évidemment. Pas seulement du score, pas seulement parce que c’était un match équilibré. Mais parce que nous avons eu le ballon et des opportunités de créer le danger et donc de marquer des buts. Nous avons eu plusieurs situations de centres, mais nous n’avons pas été assez précis dans le dernier geste. C’est pour cela que, selon moi, c’est très frustrant de repartir de Bruges sans même marquer un but.

Lire aussi Les bulletins du Standard à Bruges: Dussenne, Bokadi et Cimirot ont été à la hauteur, pas Fossey et Ohio Considérez-vous que vos joueurs ont eu peur face à l’enjeu du match ?

Je n’ai pas vu de peur, non. Nous avons très bien commencé le match, ce fut là notre meilleur moment de la rencontre. À cet instant, nous étions dominants et techniquement, nous étions au niveau. Il faut tenir compte des dernières semaines chargées que nous avons connues, avec l’Union, Anderlecht, Westerlo et Bruges ce dimanche, où il est difficile de gagner. Sept points pris (sur douze), je suis très fier de mes joueurs. Si nous étions dans cette situation (proche du Top 4), c’est grâce à nos belles performances ces dernières semaines. Nous sommes en train de construire quelque chose.

Le Standard a pris deux buts sur phase arrêtée. Cela vous ennuie-t-il ? Sur le premier but, oui, car nous devons redescendre ensemble. On l’a souvent bien fait cette saison, pas cette fois-ci, ça arrive. On sait que des matches importants comme celui-ci se jouent parfois sur phase arrêtée. Le deuxième but est un coup franc direct dont il faut reconnaître la qualit du tireur. Et la faute, elle intervient alors que nous étions en train d’essayer de marquer, ce qui explique les espaces en contre. Concernant Noah Ohio, comment expliquez-vous sa réaction au moment de sa sortie du terrain ?