Pour son premier procès d’assises, Me Loïc Richard va entrer dans la cour des grands et défendre Mélissa Sauvage, accusée du meurtre de Tarzan: «Ce procès s’annonce des plus intéressants!»

Le 9 septembre 2020, le corps sans vie d’Antoine Marchal était retrouvé à son domicile à Bomal. Très vite, trois personnes sont suspectées du meurtre, dont sa propre fille, Mélissa Sauvage. Lundi débutera leur procès en cour d’assises à Arlon. Mélissa Sauvage, Renaud Dessart et Fabrice Duchesne sont accusés d’extorsion avec violence et de vol avec violence, avec la circonstance aggravante qu’un meurtre a été commis pour les faciliter.

Pour la défendre, Mélissa Sauvage est représentée par deux avocats bien connus du barreau d’Arlon : Me Dimitri De Coster et Me Loïc Richard. Si pour le premier, la cour d’assises n’a (presque) plus aucun secret, pour le second, c’est une première. Nous l’avons rencontré deux jours avant l’ouverture des débats.