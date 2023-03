Pro League: Anderlecht domine le CS Bruges grâce à un doublé de Slimani et revient à un point du Top 8! (2-0)

Anderlecht a battu le Cercle Bruges 2-0 dimanche, en clôture de la 29e journée du championnat de Belgique de football grâce à un doublé d’Islam Slimani (9e et 85e). Anderlecht revient ainsi à un point de son adversaire du jour dans la course au top-8.

Les Mauve et Blanc se heurtaient à un excellent Warleson en première période. Le gardien brugeois s’interposait à deux reprises sur des tirs d’Anders Dreyer (4e et 30e) puis repoussait coup sur coup une frappe du Danois et la reprise de Slimani à la récupération (31e).