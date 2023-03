D1A: à nouveau porté par le jeune Gift Orban, Gand s’impose largement à Zulte et reste au contact de Bruges

Alors que Zulte Waregem s’était montré entreprenant en première période, ce furent les Buffalos qui prirent l’avance au marquoir dans le troisième quart d’heure. Julien de Sart trompait Sammy Bossut à la 37e minute et quatre minutes plus tard, Alessio Castro-Montes permettait aux Buffalos de mener 0-2 au repos.

Jelle Vossen relança le suspense en faisant 2-3 à la 65e minute et, comme quelques minutes plus tôt, Orban redonnait immédiatement une avance de deux buts aux Gantois, cette fois d’un superbe coup franc (67e minute). Orban portait la marque à 2-5 à la 76e minute et s’offrait un quadruplé en fixant le score à 2-6 à la 83e.