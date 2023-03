L’édito: énergie, les Wallons payent beaucoup trop

C’est évidemment une bonne nouvelle, surtout avec cet hiver qui commence tout doucement à s’éterniser. Une bonne nouvelle qu’il faut relativiser, cependant, au risque de casser l’ambiance. En effet, si l’on compare les prix d’aujourd’hui avec ceux d’il y a deux ans, on constate qu’ils sont toujours bien plus élevés, malgré une TVA qui était encore de 21 % en 2021, de 6 % aujourd’hui. Autre bémol, et d’importance, les Wallons payent toujours beaucoup plus que la moyenne des Belges, comme le montre à nouveau le dernier tableau de bord de la Creg, le régulateur fédéral. Pour une facture moyenne d’électricité, c’est plus de 100 euros supplémentaires pour un ménage wallon par rapport à la moyenne belge, près de 200 euros de plus qu’un ménage flamand. Les différences sont à peu près les mêmes pour le gaz.

Le coût plus important pour le tarif social n’explique pas à lui seul cette différence entre régions, le ménage wallon paye trop pour son énergie. Bien sûr, il n’y a pas grand-chose à faire contre les prix du marché, qui concernent tous les Belges, mais ce sont bien les coûts de distribution et les taxes qui font la différence.