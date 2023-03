Micheline a été ordonnée en octobre: «Je suis la première femme curé de Belgique et même de France»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Micheline Maca, 64 ans, n’est pas une inconnue médiatique. En mai 2007, Manu Bonmariage consacrait son « Ainsi soit-il » à l’histoire d’amour vécue par cette femme divorcée, et mère de deux enfants, avec le curé de la paroisse de Champlon, Erneuville et Journal, dans la commune de Tenneville. Une belle histoire qui a été ponctuée par un mariage et l’ancienne Bruxelloise a même écrit un livre, deux ans plus tard, pour raconter cette aventure peu ordinaire.

Lors de son ordination. - DR

Quinze ans plus tard, c’est sans la moindre communication qu’elle est devenue la première femme curé de Belgique. « Et de France ! », ajoute celle qui ne manque pas de répondant.