Les prix du gaz et de l’électricité sont redescendus sous ceux que l’on observait juste avant la guerre en Ukraine, selon les données que nous avons relevées sur le comparateur de la Cwape, le régulateur wallon. Mais ces prix restent encore bien plus élevés que ceux de mars 2021.

Voyons ça en détail. Pour rappel, nous calculons la facture annuelle sur base d’une consommation d’électricité de 3.500 kWh (1.600 en heures pleines, 1.900 en heures creuses) et de 23.260 kWh de gaz. En mars 2023, la facture d’électricité en base annuelle serait de 1.286 euros pour le produit le moins cher, contre 1.294 euros en mars 2022. En janvier 2023, cette facture aurait encore été de 1.653 euros. Pour le gaz, on est passé de 2.938 euros (produit le moins cher) en mars 2022 à 2.194 en mars 2023. En janvier, c’était encore 3.079 euros. Les prix ont commencé à redescendre en décembre, après avoir atteint des sommets en novembre 2022.

Plus cher qu’il y a deux ans

Cela dit, on reste encore en mars 2023 largement au-dessus des prix de mars 2021. Pour les mêmes consommations, et avec une TVA à 21 % au lieu des 6 % actuels, on était à 691 euros pour l’électricité et 1.348 euros pour le gaz.