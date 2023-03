Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tadej Pogacar pourrait tourner dans un film de Marcel Pagnol, y jouer à la belote et mentir sur tous ses plis, toutes ses annonces. Le Slovène a en tout cas rapidement adopté la vie monégasque, certainement plus feutrée qu’au milieu des champs des oliviers de Provence. C’est sans doute pour cette raison qu’il s’est essayé à Paris-Nice, première participation, pour y ajuster tous ses adversaires entre le pastis, les olives et l’aïoli, le tout dirigé par un mistral gagnant.

Mais s’il pourrait tourner dans un film, c’est très certainement grâce à ses talents d’acteur. Un résumé succinct de sa courte interview, dimanche soir, dans la salle de presse de l’hôtel Aston jouxtant la place Massena était plus qu’explicite : « Je me sens moins fort que l’année passée ! » Comment adouber les propos surréalistes d’un champion qui se profile en vainqueur potentiel de chacune des courses auxquelles il participera, à commencer par Milan-Sanremo samedi prochain ?

Tadej, pourquoi prétendez-vous être moins fort que l’année dernière ?

Parce que, à la même époque, j’avais remporté Tirreno-Adriatico (NDLR : en surclassement avec 1’52 d’avance sur… Vingegaard). Je sortais d’un stage d’altitude, tout allait bien. Et que s’est-il passé en juillet ? J’ai été battu par Jonas. Les enseignements de Paris-Nice ou de Tirreno-Adriatico ne sont donc pas forcément fondamentaux par rapport à la suite, certainement pas dans la perspective du Tour, c’est si loin…