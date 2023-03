Bonjour François, comment allez-vous ?

Plutôt bien même si cela reste compliqué après le décès d’Alain Dremière. Alain et moi étions proches. C’était un de mes anciens étudiants. J’étais souvent en contact avec lui. Surtout, évidemment, quand il n’allait pas bien. Donc, ça continue à me choquer. Je crois que dans un cas pareil, quand on commet un tel acte, les causes sont multiples et ne sont pas uniques. François et son ami, Alain Dremière en 2017. - FB

Nous allions justement parler de votre dernier coup de blues. Nous n’irons pas plus loin. Parlons de votre livre qui sort le 15 mars, « Paysages ». Nonante-neuf exemplaires numérotés et signés, c’est peu.

Oui et non. C’est une idée de l’éditeur. Ce qui est rare peut être beau. C’est mon humour qui reprend le dessus. Aujourd’hui, on est dans une telle logique avec les réseaux sociaux et en particulier avec Instagram qui est plus dédié à la photo. Il y a déjà beaucoup de gens qui voient mes photos. Instagram a dépassé, en termes de logique, la réalité d’une simple galerie d’art dans laquelle on se rendait. Aujourd’hui, les expos sont d’abord sur Instagram. Si j’ai réalisé ce livre, c’est parce que, parfois, des gens me demandaient si je n’allais pas en refaire un. Là, il y a un premier tirage d’artiste à nonante-neuf exemplaires. On pourra passer à une vitesse supérieure sur le site de l’éditeur, « Lamiroy ».