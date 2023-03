Challenge La Meuse: les favoris ont triomphé au Jogging des Vergers qui a attiré 532 sportifs!

Il y avait du monde à Aubel. Beaucoup de monde même. Les sportifs régionaux s’étaient donné rendez-vous ce dimanche matin à l’occasion du Jogging des Vergers, organisé par le club de football d’Aubel, et théâtre de la troisième manche du Challenge La Meuse. Au total, 532 athlètes ont bravé la pluie et le froid : ils étaient 439 sur le 10 kilomètres et 103 sur le 5 kilomètres. Concernant les vainqueurs du jour, pas réellement de surprise. Chez les hommes, Stéphane Koninckx ajoute déjà une seconde victoire à son palmarès 2023, un mois après son triomphe à Plombières. Il a bouclé le parcours en un peu plus de 32 minutes avec seulement 13 secondes d’avance sur Olivier Remacle. Alex Servais complète le podium.

Chez les dames, la présence de Sonja Vernikov avait considérablement réduit les espoirs de ses concurrentes. Et il n'y a pas eu de surprise. L'athlète allemande, lauréate du challenge en 2022, s'est imposée en 35 minutes et 45 secondes. Soit avec presque 4 minutes d'avance sur Jasmin Ballach et Charlotte Vieilvoye.

Sonja Vernikov. - Gédéon Photos

Sur le 5 kilomètres, on note la victoire du jeune Adrien Devel (20 : 03), devant Jan Verbeek et Robin Jortay. Du côté féminin, Émeline Blaise l’a emporté (24 : 44) devant Camille Peelen et Maé Piette.