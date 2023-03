Le carnaval de Tiège ouvert... par une famille ukrainienne ! (photos + vidéo)

Les visages de Tatiana et de ses enfants Valeria (4 ans), Polina (9 ans) et Veronica (14 ans) rayonnaient ce dimanche après-midi, au départ du cortège carnavalesque du laetare à Tiège. Et pour cause ! Dans son pays, l’Ukraine, on se bat à coups de missiles tandis qu’ici, on fait la fête à coup de… confettis ! Dépaysement et incrédulité garantis !

Mais que fait aujourd’hui cette jolie blonde souriante, jadis coiffeuse dans la région de Kiev, dans la peau de la Bergère et sa fille aînée en Courrier ? Deux personnages hauts en couleurs qui ouvrent de longue date les cortèges costumés de Tiège et de Sart, dans deux calèches tirées par des chevaux…