«Spider-Man: No Way Home»: le film de superhéros débarque finalement sur Netflix Belgique

Les fans de comics ont eu une bonne surprise ce 11 mars en découvrant, parmi leurs suggestions sur Netflix, un des plus gros succès de l’Univers Cinématique de Marvel. Alors que la plateforme avait annoncé la sortie d’une collection « Spider-Man » pour le début du mois de mars, elle ne comptait initialement que quatre films : « The Amazing Spider-Man » 1 et 2, de la saga menée par Andrew Garfield ; mais aussi « Spider-Man : Homecoming » et « Spider-Man : Far From Home », de la franchise actuelle, dans laquelle Tom Holland incarne le superhéros. Finalement, « Spider-Man : No Way Home » est également de la partie, indiquant que le géant du streaming a devancé son principal concurrent, Disney+, dans la course aux superhéros. La plateforme de Mickey, à qui appartiennent toutes les autres productions Marvel, propose déjà l’intégralité des autres films où apparaît l’Homme-araignée (y compris la trilogie de Tobey Maguire), mais n’a pas encore décroché le petit dernier de la saga.

Pour rappel, dans ce chapitre, on retrouve un Peter Parker dans la tourmente. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué, et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de superhéros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange (un camarade des « Avengers », incarné par Benedict Cumberbatch), les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement. Plébiscité par les abonnés de la plateforme, le film s’est immédiatement placé en très bonne position dans le top belge de Netflix, et il y apparaît en doublon.