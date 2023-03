Viktor Vincent s’est introduit dans le cerveau du public liégeois ce samedi au Forum

Viktor Vincent, et son spectacle mental circus, était présent samedi soir au Forum de Liège. Durant plus d’une heure et demie, le mentaliste français a fait le show devant un public liégeois.

S’il est notamment connu pour ses apparitions sur les plateaux télévisés en France, Viktor Vincent est incontestablement un homme de scène. Dès l’ouverture du rideau, il a plongé la salle dans une ambiance des années 30 aux États-Unis et a embarqué les spectateurs dans une aventure hors du commun grâce à ce cirque imaginaire.