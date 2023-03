Arnaud Bodart après la défaite du Standard: «Bruges n’a pas été flamboyant, mais nous non plus»

Euphorique après la prestation cinq étoiles signée face à Westerlo, abattu après la défaite enregistrée au FC Bruges : en huit jours de temps, le Standard sera passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. « Je n’ai pas trouvé Bruges, dont j’attendais beaucoup mieux, flamboyant, mais on ne l’a pas été non plus », lâche Arnaud Bodart. « On n’a pas joué notre jeu, en laissant la possibilité à notre adversaire de prendre confiance et de se faire porter par l’énergie du stade. Quel dommage de passer ainsi à côté de notre match, alors qu’on avait l’occasion de franchir une nouvelle étape et de faire quelque chose de bien ! »

Et le gardien liégeois de fustiger, gentiment, le corps arbitral, et plus encore le VAR, coupable à ses yeux de ne pas être revenu sur la semelle d’Odoi sur Dönnum peu avant l’heure de jeu, alors que le score était de 1-0 et qui n’avait valu à son auteur qu’une carte jaune. « Sur cette phase, la carte rouge est clairement oubliée », pestait Bodart, tout autant que le Norvégien qui, après la rencontre, tenta d’obtenir des explications de l’arbitre Lawrence Visser. « Si c’était un de nos joueurs qui avait été concerné, je ne pense pas qu’on aurait oublié de sortir la carte rouge. Cela avait déjà été la même chose face à La Gantoise (NDLR : le coup porté par Buchanan à Orban). Pour la même faute qu’Odio, Zinckernagel avait été exclu à Eupen et avait été suspendu deux matches. Mais cela ne remet pas en cause le fait que ce qu’on a montré était insuffisant… »