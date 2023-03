Plans de cohésion sociale: près de 300.000€ pour 7 communes verviétoises

La région verviétoise n’est pas laissée de côté. Sur les 23 millions d’euros, 300.000 vont directement dans les caisses de ces communes et CPAS :

> Malmedy : 49.947, 96 €

> Pepinster : 37.962, 24 €

> Plombières : 43.186, 93 €

CPAS :

> Jalhay : 18.386, 37 €

> Spa : 82.434, 21 €

> Lierneux : 19.027, 66 €

Ces plans ont déjà permis la réalisation de nombreux projets. Par exemple, la mise en place d’une plateforme du Volontariat à Malmedy ou le « Chouette Shopping » à Spa, une aide au déplacement pour que les personnes précarisées puissent faire leurs commissions.

« Le PCS poursuit deux objectifs à savoir, réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux et contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous », peut-on lire sur le site du gouvernement wallon.