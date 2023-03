D3A – Braine a mis le Léopold Uccle à terre: «Il y avait dix niveaux d’écart entre les deux équipes» (+bulletins)

RCS Brainois 3 Léopold 0 Les buts : 24e Ladrière, 26e et 44e Coulibaly. RCS Brainois: Chalon, Deglas, Samutondo, Laurent, Willaert, Lella, Wallaert, Ladrière (65e Sylla), Kumba (74e Baras), Roman (78e Lo Giudice), Coulibaly. Léopold : Hatefi, Luz Sampaio, Mboup, Kalala, Bah S., Niagoua, Bah H. (68e Likau), Si Ahmed (68e Echakrouny), Vungbo (68e Benhamman), Zorbo, Kambala. Cartes jaunes : Bah H., Vungbo, Lella. Arbitre: M. Ismaili.

Brainois et Ucclois savaient pertinemment que ce duel serait, si pas capital, au moins très important pour le maintien. Et ce sont les Brainois qui ont fait la bonne opération en signant une victoire convaincante face au Léo.

« Nous avons obtenu le résultat avec la manière. Quand on joue à fond et en étant concentrés, nous pouvons dérouler et marquer des buts », se réjouissait à l’issue de la partie Olivier Suray, le coach du RCS Brainois.

Grâce à ce succès, les Brainois ont signé un bilan de neuf points sur douze lors des quatre derniers matchs, qui étaient contre des concurrents directs pour le maintien. « C’est un bon bilan mais il aurait été meilleur avec une victoire contre Couvin-Mariembourg. C’est dommage d’avoir gâché une mi-temps là-bas. »

Pour arriver à ce résultat, les Brainois ont très vite pris la mesure des Ucclois. Avant même la demi-heure, Ladrière concluait une très belle action de Kumba. Deux minutes plus tard, Roman déboulait sur son flanc gauche pour tenter sa chance avant que le ballon ne soit parvenu à Coulibaly qui n’en demandait pas tant. Assommés, les joueurs du Léo ont pris l’eau et les Brainois ont ajouté un troisième but, scellant le destin des hommes de Sakalis dans cette rencontre. Coulibaly a parfaitement conclu une nouvelle percée de Kumba.

« Dix niveaux d’écart »

« Il y avait dix niveaux d’écart entre les deux équipes », analysait le coach du Léo, Georges Sakalis. « Quand un club se bat pour survivre et qu’on n’a pas le retour escompté des joueurs, cela devient compliqué. Au 1er tour, nous étions peut-être au-dessus de notre niveau mais au second tour, nous voyons que nous n’avons pas le niveau. Nous devons nous poser les bonnes questions. »

Pour le coach des Ucclois, il y a une « question de mentalité », mais aussi « de qualité ». « Parfois, l’un peut compenser l’autre mais pas tout le temps. »

La mission du Léo sera particulièrement compliquée avec une dernière place au classement suite à la victoire de Gosselies et 18 unités encore à prendre. « Mais nous devons avoir les pieds sur terre. Aujourd’hui, nous ne saurons pas faire beaucoup mieux. »

À Braine, le constat est inverse avec une nouvelle victoire contre un concurrent direct et un maintien qui, s’il n’est pas mathématique, reste réaliste. « Il nous faudrait un six sur six pour sortir de cette zone », a insisté Olivier Suray. Les Brainois devront trouver les solutions face à Aische et face au Crossing Schaerbeek.