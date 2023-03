François, 89 ans, obligé de travailler comme coursier à cause de sa petite pension, a vu ses comptes ING être vidés devant lui: «Je n’ai plus rien… Peut-être qu’ils ont vu ma carte quand je payais chez Aldi» (photo)

« Lorsque j’étais à la maison, j’ai reçu un appel téléphonique sur ma ligne fixe. Une personne avec un accent néerlandais m’a dit qu’elle était un employé d’ING et m’a demandé si j’avais perdu ma carte bancaire », explique François. Mais il a directement informé la personne au bout du fil qu’il n’avait pas perdu sa carte.

Tous les jours, François Vissers, 89 ans, travaille comme coursier pour compléter sa petite pension et pouvoir joindre les deux bouts. Mais un acte odieux lui a fait perdre toutes ses économies. C’est un faux employé de banque qui a arnaqué le Belge ce vendredi. « Mon argent durement gagné. Tout est parti d’un coup », témoigne tristement François.

Le fraudeur a alors demandé à François s’il avait d’autres cartes de banque. L’octogénaire a sorti ses deux autres cartes et a posé les trois sur la table. Mais le fraudeur a demandé à François de faire quelques vérifications. Il lui a demandé d’allumer son ordinateur et de télécharger l’application « anydesk ». « J’ai dû lui donner le numéro que j’ai vu sur mon écran après. Un peu plus tard, le logo ING est apparu sur mon écran d’ordinateur avec mes comptes bancaires dessus. À ce moment-là, il a pris le contrôle de mon ordinateur à distance », explique encore François.