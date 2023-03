Triste nouvelle: Mireille Baelen, la grand-mère de la bourgmestre de Comines, est décédée à l’âge de 87 ans

Née le 15 février 1936, elle avait épousé Roger Ghekiere, militaire de carrière et décédé en 2016. Ensemble, ils avaient donné naissance à trois enfants. Depuis, elle était la fière grand-mère de sept petits-enfants et de neuf arrière-petits-enfants. « Papy Roger étant militaire de carrière, ils vécurent une vingtaine d’années en Allemagne, avant de revenir à Comines. Mamy était restée très attachée à sa ville et à son quartier », témoigne le cœur lourd Alice Leeuwerck, bourgmestre et petite-fille de la défunte. « Dévouée à sa famille, elle était également bénévole dans de nombreuses associations. Modeste, d’une gentillesse infinie, simple et discrète mais aussi très moderne. Elle avait son compte Facebook, envoyait des mails et des SMS. Elle cuisinait encore des bons petits plats et s’occupait de son jardin, sa grande passion, cultivait encore des fraises et des tomates. Sa grande forme malgré son âge avancé ne laissait en rien présager un décès si brusque. »

Les funérailles auront lieu ce jeudi 16 février à 10h30 en l’église Saint-Chrysole de Comines. La rédaction présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches de la défunte.