P2B: grâce à un nouveau but d’Adrien Jochmans, Olne enchaîne et dribble Aubel B

Hormis le revers 2-4 à domicile contre Trooz, la RJS Olne emmenée par Christophe Legros est invaincue en P2B avec un nul face à MCS Liège mais surtout deux succès face à Oupeye et ce dimanche, contre Aubel B. Des résultats importants dans la course au sauvetage et face à des concurrents pour le maintien. « On met Aubel B à 3 points à Oupeye à 11 unités vu leur défaite à Dalhem. Je pense que psychologiquement, la victoire à Oupeye il y a deux semaines jour beaucoup. Olne a repris du poil de la bête, je le vois dans l’envie mais aussi dans le vestiaire et les entraînements. L’esprit d’équipe revient. »

C’est un Adrien Jochmans en confiance, déjà buteur lors des deux derniers week-ends, qui va délivrer les Olnois dans ce duel de bas de classement très fermé lors des 45 premières minutes. Depuis le flanc droit, Mael Legros trouve Maxime Volders qui centre dans l’axe pour le buteur pré-cité, à la 28e minute. « En première période, on a le dessus, on a le vent avec nous. On marque suite à une belle construction en équipe. »

« Les semaines se suivent et se ressemblent », regrette le T2 Aubelois, Craig Reynders. « Le but était d’au moins ne pas encaisser, sachant que nous étions deux équipes qui marquent assez peu. Malheureusement, sur une erreur individuelle et la seule occasion de la 1ère mi-temps, on prend le 1-0, ça change nos plans. »