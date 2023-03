Eden Hazard revient sur sa retraite internationale: «Revenir sur ma décision si le Roi Philippe m’appelle? Il l’a déjà fait…»

Quelques mois après cette annonce qui en a surpris plus d’un, le Brainois a accepté de revenir sur cette décision au micro de la RTBF. L’ailier du Real Madrid s’est notamment exprimé sur sa relation avec ses anciens coéquipiers. « Je suis encore en contact avec pas mal de Diables. Avec Thorgan, bien évidemment, avec Thibaut Courtois, qui est mon coéquipier au Real, avec Axel Witsel et Yannick Carrasco, qui habitent également à Madrid… Mais je parle aussi régulièrement avec Michy Batshuayi, Romelu Lukaku… Et je pense qu’on se parlera toujours, on a vécu tellement de bons moments ensemble. Ce sont mes coéquipiers, mais ce sont surtout des amis. Après, bien sûr, il y a des amitiés plus fortes que d’autres. Je ne l’ai jamais dit, mais le fait d’avoir moins joué ces dernières années avec Christian Benteke et Marouane Fellaini, qui étaient mes meilleurs amis, ce n’était plus la même chose, car j’étais vraiment très proche des deux. Je n’ai pas pris ma retraite internationale à cause de ça, mais ils m’ont beaucoup manqué, c’est certain… »

Voilà donc un nouvel élément qui a fait pencher la balance en faveur d’un arrêt avec l’équipe nationale dans le chef de l’ancien de Chelsea. Au même titre que le fiasco lors de la dernière Coupe du monde. Pourtant, comme l’explique Eden Hazard, tout ne s’est pas réellement passé comme ce que l’on a pu entendre… « Dans tout ce qui a été dit durant la Coupe du monde, il y avait très peu de vrai. La relation entre les joueurs a toujours été exceptionnelle. Moi, de ce que j’ai vu, il n’y avait pas de tensions. Personne ne s’est battu. C’était impossible qu’Eden se batte avec Jan. Parce que, déjà, on se respecte, donc on préfère se dire les choses. On a eu une discussion tous ensemble après le match contre le Maroc, qui était nécessaire. On avait déjà eu des petites réunions mais une comme ça, c’était la première fois. C’était par rapport au collectif, on s’est dit qu’il fallait être plus hargneux. Mais personne n’était visé, on n’a pas dit à quelqu’un qu’il était nul. C’est une réunion comme il y en a plein dans les clubs, dans les sélections. Il y a des gens qui veulent plus parler que d’autres, c’est comme ça. Quand on est pro, on sait que ça peut arriver, surtout quand les attentes sont grandes. Quand tu joues pour une petite équipe, avec tout le respect que j’ai pour elles, quand tu perds, c’est un peu plus normal. Quand tu es dans une grande équipe, je le vois avec le Real, quand tu perds deux matches d’affilée, il y a un petit peu plus de tension. C’était pareil à Chelsea. Mais, si ça ne tenait qu’à moi, cette fameuse réunion n’aurait pas eu lieu. Parce que, en football, à chaque fois qu’on perd, il faudrait se réunir et discuter ? Non ! On a fait un mauvais match, on le sait tous. Il faut juste aller s’entraîner le lendemain avec l’envie de bien faire. Et comme je l’ai toujours dit, toujours fait, le terrain d’entraînement est le meilleur remède. On a fait un bon match contre la Croatie. Malheureusement, ce n’est pas passé, dommage pour nous… »