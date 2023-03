Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était il y a un an jour pour jour. Nous avions interrogé Paul, un Bruxellois qui est le spécialiste des économies d’énergie. Depuis un an, les prix de l’énergie ont considérablement augmenté, au point que certains ménages ont été littéralement écrasés par le poids des factures de gaz ou d’électricité. Nous avons donc voulu faire le point avec Paul, et savoir comment il avait traversé la crise, lui le champion du monde des économies. « En deux ans, j’ai réduit de deux tiers ma consommation d’énergie », pose-t-il en préambule. « Cela m’a fait économiser des centaines d’euros par an ».

Paul travaille dans le monde du digital et des médias. Marié et père de trois grands enfants, le Bruxellois a pris conscience qu’il dépensait beaucoup d’argent tout simplement parce qu’il ne faisait pas attention à la manière dont il consommait son énergie. Sensible à la cause environnementale, il a pris une décision radicale : arrêter de jeter l’argent par les fenêtres et réduire son empreinte énergétique.